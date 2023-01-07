Стала известна судьба пропавшей в канун Рождества 10-летней школьницы в Новокуйбышевске

В Самаре нашли пропавшую девочку

Пропавшую в канун Рождества 10-летнюю школьницу из Новокуйбышевска нашли живой. Вечером 6 января волонтеры ЛизаАлерт сообщили о начале поиска девочки, которая ушла из дома около пяти вечера и не вернулась допоздна. Призыв помочь разместили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Полицейские опросили знакомых, отработали возможные места появления девочки, проверили места возможного нахождения пропавшей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Утром в поисковом отряде сообщили, что девочка найдена живой. Переживавшие за нее жители Самары отреагировали позитивными комментариями. Для семьи же это точно стало рождественским чудом.