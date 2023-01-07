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НовостиОбщество7 января 2023 6:45

У жителей Самары появился шанс бесплатно увидеть парк "Россия - моя история" 7 января

Бесплатный вход действует для нескольких категорий граждан
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре будет бесплатный вход в исторический парк

В Самаре будет бесплатный вход в исторический парк

В Самаре 7 января 2023 года несколько категорий граждан смогут бесплатно попасть в исторический парк "Россия - моя история". Им будут доступны для просмотра все интерактивные композиции.

Бесплатный вход в парк действует каждую первую субботу месяца. Первая суббота в этом году выпала на Рождество, так что есть прекрасный повод устроить себе культурный поход. Есть несколько категорий граждан, которые смогут бесплатно побывать в парке. Это те, кому еще не исполнилось 18 лет, студенты средних специальных образовательных учреждений и многодетные семьи, где воспитывают три и более ребенка до 18 лет.

Записаться на экскурсию можно по телефонам +7(846) 250-01-32 /250-01-52.