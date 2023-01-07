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НовостиОбщество7 января 2023 6:55

Глава Самары поздравила горожан с Рождеством

Елена Лапушкина пожелала всем здоровья и благополучия
Анастасия МЫШКИНА
Рождество в Самаре прихожане встречали в храмах

Рождество в Самаре прихожане встречали в храмах

Глава Самары Елена Лапушкина пожелала жителям Самары здоровья и благополучия в Рождество. Она поздравила всех с великим праздником веры и любви. Само поздравление глава города разместила в своем телеграм-канале.

- В великий праздник веры и любви, милосердия и мира желаю вам здоровья и благополучия. Пусть этот светлый день принесёт радость и счастье, покой и терпение, наполнит ваши дома уютом и солнечным светом! - отметила Елена Лапушкина.

В официальном канале мэрии в то же время напомнили, что несмотря на праздник и рождественские морозы, в городе продолжаются работы по расчистке снега и коммунальные службы работают без перерыва.