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НовостиОбщество7 января 2023 7:40

Жителей Самары предупредили о риске роста пожаров из-за аномальных морозов

Причинами чаще всего становятся нарушения правил безопасности при работе с печами и электрооборудованием
Анастасия МЫШКИНА
В МЧС просят жителей города оставаться бдительными в морозы

В МЧС просят жителей города оставаться бдительными в морозы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары напомнили, что с наступлением аномальных морозов возрастает риск роста числа бытовых пожаров. В основном их причинами, как сообщает МЧС, становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. К тому же осложняют ситуацию взрослые, теряющие бдительность.

В ведомстве настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Нельзя эксплуатировать печи с прогарами и повреждениями, использовать нестандартные самодельные электронагревательные приборы и удлинители для их питания. Более того, нельзя оставлять без присмотра печи и включенные обогреватели, а также доверять детям следить за ними.

Есть и другие правила: нельзя размещать обогреватели рядом с горючими материалами, пользоваться сломанными розетками. А если сработал автоматический выключатель и обесточил сеть в доме, не следует его снова включать, нужно поискать причину.

Особое внимание МЧС обращает, что нельзя хранить дома и на балконах газовые баллоны, к тому же их нельзя сразу приносить в тепло с мороза, ведь газ может расшириться и сосуд - взорваться. Только соблюдение правил пожарной безопасности, бдительность и осторожность сохранит ваше жилье от пожаров и самое главное жизни ваших родных и близких.