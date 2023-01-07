Дмитрий Азаров встретил Рождество в Софийском соборе вместе с земляками

Дмитрий Азаров побывал в Софийском соборе на рождественском богослужении

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с прихожанами встретил Рождество в Софийском соборе. Он, также как и сотни других горожан, стал гостем богослужения. Мы уже писали, как много людей решили посетить храмы в эту ночь. "Нам всем есть, о чем попросить Господа", - говорили верующие.

В Софийском соборе богослужение провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергей. Прихожане отметили, что в этом году верующие испытывают особый трепет, молясь, в том числе, и за тех, кто сегодня далеко от дома защищает границы нашей родины.

- Мы молимся за павших героев, за тех, кто с оружием в руках защищает нашу Родину – великую Россию, тех, кто, выполняя свой гражданский и патриотический долг, помогает нашим Вооруженным силам и мирным жителям Донбасса. Убежден, только так - объединившись, помогая друг другу, мы преодолеем все трудности, - подчеркнул и губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к землякам.

Он также отметил, что сегодня РПЦ является объединяющим элементом для нашего народа.