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НовостиОбщество7 января 2023 9:10

Детский санаторий в Самаре на ул. Советской Армии ждет реконструкция

Начальная цена контракта - около 25 миллионов рублей
Анастасия МЫШКИНА
Внутри придется провести отделочные работы

Внутри придется провести отделочные работы

В Самаре собираются реконструировать детский санаторий на ул. Советской Армии. Речь идет о детском оздоровительном учреждении "Волжанка". Заявка на поиск подрядчика появилась на сайте госзакупок. В ней говорится о том, что в учреждении нужно будет выполнить строительно-монтажные работы.

Начальная цена контракта - 25,1 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет выполнить демонтажные работы, устройство кровли, возведение несущих конструкций, фасадные работы, внутреннюю отделку, устройство трубопроводов и электротехнических систем и благоустройство.

Заявки принимаются до 12 января 2023 года. Все работы должны быть выполнены до ноября 2023 года.