В Самаре появилось граффити в память о страшной трагедии в Макеевке и о погибших бойцах

В Самаре на стене появилось граффити в память о трагедии в Макеевке. Фото: Роман Михеев

Граффити в память о трагических событиях в Макеевке в новогоднюю ночь 2023 года появилось на 9 просеке в Самаре. Автор рисунка - Роман Михеев. Ранее мы уже писали о том, как он побывал в Балаклее буквально накануне ожесточенных боев за эту территорию и там тоже рисовал уличные граффити на стенах домов.

Теперь он решил увековечить память о погибших в Макеевке самарцах - по данным минобороны при обстреле скончались около 89 человек. Много раненных сейчас в гсопиталях, недавно 45 человек привезли на лечение в Самару.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким всех погибших. Это потеря для всех нас, для всей России. Плачу вместе с самарским народом, - написал Роман.

На фото сам художник стоит рядом со своим творением. А на картине девушка играет на виолончели. И хочется верить, что жизнь восторжествует и зло удастся победить.