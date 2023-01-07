Самарскую область ждет суровый мороз до -36 градусов

В Самаре будет очень морозно

В Самарской области установятся суровые морозы - резко похолодало прямо под Рождество, в ближайшую неделю будет еще холоднее. В ночь 10 января 2023 года температура опустится до -36 градусов. И это еще не самые морозные часы в январе.

8 января днем в регионе будет -20...-25 градусов, ночью до -33. Пройдет небольшой снег и будет облачно. Ветер будет дуть с северо-запада и это добавит неприятных ощущений, минус будет ощущаться гораздо сильнее.

9 января уже днем температура опустится до -29 градусов, ночью - до -34 градусов, а уже 10 января за эту неделю будет достигнут минимум температуры.

Виноват во всех изменениях арктический воздух с Северного Урала и холодный антициклон с севера Скандинавии.

- Ночные температуры воздуха в большинстве районов опустятся до -30..-34°, и даже днем столбик термометра будет находится преимущественно ниже -25-градусной отметки, установится аномально-холодная погода, - обещают синоптики.