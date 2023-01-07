В Тольятти произошел пожар на рынке "Пирамида"

В Тольятти возник пожар

Небольшой пожар в Рождество случился в Тольятти на рынке "Пирамида". Видео поделились жители города - на кадрах видно, как дым вырывается из-под крыши, но огня незаметно. Очевидцы поделились наблюдением, что в здании рынка загорелась крыша, скорее всего, воспламенилась проводка.

- Какие же всё таки неорганизованные люди. Продавцы рыбного отдела заметили первые и стали всем кричать, чтобы выключали электричество. Но у некоторых торговля, как же они выключат весы, гирлянду? У них же покупатели! Смотрят на огонь и продолжают взвешивать, - поделилась жительница автограда.

Сообщение о пожаре поступило около часа дня. Подразделения прибыли достаточно быстро и установили, что произошло короткое замыкание с последующим горением утеплителя кровли. Уже в 14.30 пожар удалось локализовать на площади 12 кв.м.

- Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 38 посетителей и 46 работников, - уточнили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.