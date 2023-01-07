Жителям Самары рассказали, как выгодно купить билеты на баскетбол

В Самаре продают по выгодной цене билеты на баскетбол

Жителям Самары рассказали, как купить билеты на баскетбол по выгодной цене. Для этого есть одна интересная возможность. Речь идет о билетах на январские матчи БК "Самара".

- Вы можете приобрести билеты на январские матчи как по отдельности, так и выгодным абонементом сразу на 3 домашние игры (3 по цене двух), - рассказали в БК "Самара".

Впереди у клуба три игры. 8 января в воскресенье самарцы встречаются с саратовским "Автодором", 16 января грядет встреча с БК УНИКС из Казани, а 19 января встреча пройдет с белорусским клубом БК "Минск". Стоимость билетов - от 300 рублей. Купить билеты можно по ссылке.