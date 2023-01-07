Для отдыха в новогодние праздники самарцы запаслись пледами и настольными играми

Самарцы рассказали, что покупали для отдыха в новогодние праздники

В декабре в Самаре на 81% выросли продажи товаров для домашнего отдыха: пледов, настольных игр, приставок, наборов для рукоделия и картин доля рисования по номерам. С одной стороны это свидетельствует о том, что именно такие вещи горожане выбирали в качестве подарков на Новый год. С другой - согласно данным опроса от Ozon 27% самарцев признались, что встретят Новый год дома и проведут каникулы в кругу семьи. А для этого как раз пригодятся различные домашние активности.

При этом горожане признались, что в основном дома пьют горячий шоколад и какао, кофе и чай. А продажи наборов специй для глинтвейна выросли на 81% по сравнению с концом 2021 года.

А еще популярным занятием в каникулы стали игры на приставках, спрос на них в декабре вырос в два раза. На 98% чаще стали покупать настольные и карточные игры, а также пазлы и головоломки. Пользуются популярностью и трансформационные психологические игры, а также интеллектуальные игры и шахматы.