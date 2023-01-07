Тольяттинские полицейские поздравили с Новым годом воспитанников Центра помощи детям

Сотрудники полиции поздравили с праздником воспитанников Центра помощи детям

В Тольятти полицейские поздравили детей из Центра помощи с Новым годом в рамках Всероссийской акции МВД "Полицейский Дед Мороз". Правоохранители и общественники привезли ребятам наборы для детского творчества, спортинвентарь, сладости. Ну а сами дети встретили гостей стихотворениями, рисунками и игрушками, сделанными своими руками.

Еще одно мероприятие прошло в детском доме "Единство", здесь инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Людмила Иванчина и представитель общественного совета Татьяна Штангрет привезли детям не только сладкие подарки, но и нужный в учреждении термопот.

- Занимаясь с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию, полицейские не просто выполняют свой профессиональный долг, но и еще вкладывают частичку своей души в сердца детей, -отметила Людмила Иванчина.