«Ростелеком» продает свой офис в центре города за 360 млн рублей

Вот такое здание продают в Самаре

В Самаре продается здание на ул. Красноармейской, 17. В нем располагается "Ростелеком", собственно, этой компании и принадлежит помещение. Речь идет о помещении площадью 9,7 тысяч квадратных метров. По словам авторов объявления, здесь хороший транспортный и пешеходный поток и отличная инфраструктура.

В здании 6 этажей и подвал, три входных группы, два лифта. Есть все коммуникации, конференц-зал и закрытый паркинг. Не сообщается, почему компания избавляется от недвижимого имущества.

Стоимость - 37 тысяч рублей за квадратный метр. Вероятнее всего, назначение помещения будет сложно изменить, его можно будет использовать под офисную недвижимость. Стоит напомнить, что у здания интересная история, узел связи располагался здесь еще в годы Великой Отечественной войны.