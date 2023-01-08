Жителям Самары рассказали, куда сдать елку после новогодних праздников в 2023 году

После переработки хвойную щепу раздадут местным жителям бесплатно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «ЭкоСтройРесурс» продолжает проводить социально важную акцию по переработке хвойных деревьев в Самаре. Коммунальщики просят горожан соблюдать чистоту в городе и сдавать хвойные деревья на переработку. «КП-Самара» выяснила, куда отнести новогоднее дерево после праздников.

До конца января 2023 года елки будут приниматься на переработку. Для этого необходимо принести дерево без новогодних украшений и мишуры на контейнерную площадку в своем дворе. Сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч площадок в городе.

- Акция «Подарите елке вторую жизнь» проводится в Самаре уже четвертый год. За это время было собрано и переработано более шести тысяч хвойных деревьев, - рассказали представители регионального оператора.

«ЭкоСтройРесурс» направляет щепу в конные клубы Самары, а оставшееся экологичное сырье традиционно раздадут местным жителям. Бункер с хвойной щепой будет установлен на заднем дворе центрального офиса регоператора на улице Сердобская, 8. Полная информация о раздаче щепы будет размещена на сайте «ЭкоСтройРесурс» и в группах в соцсетях.