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НовостиПроисшествия8 января 2023 6:46

В Самарской области 16-летний подросток на санках попал под колеса автомобиля

ДТП произошло в Жигулевске 7 января 2023 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Водитель на БМВ не смог избежать столкновения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель на БМВ не смог избежать столкновения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

7 января 2023 года в Жигулевске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. 16-летний подросток катался на снегокате по грунтовой дороге и попал под колеса автомобиля. Мальчик получил травмы.

По данным ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 15:10 на улице Муравленко около дома №6. Подросток спускался на снегокате с горы на грунтовой дороге. Водитель «БМВ» не смог избежать аварии и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

В результате подросток получил травмы. Прибывшие на место ДТП медики провели осмотр пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.