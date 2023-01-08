В Тольятти мужчина обворовал своего друга, чтобы поправить свое финансовое положение

Полицейские оперативно разыскали мошенника и вернули гаджет законному владельцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска Тольятти раскрыли преступление на автомойке. Местный житель решил поправить свое финансовое положение и пришел к старому знакомому с целью украсть его планшет.

По словам заявителя, его приятель пришел на автомойку и попросил дать ему гаджет, чтобы позвонить. Потерпевший не стал возражать, что его друг вышел с планшетом на улицу для приватности разговора. Однако через некоторое время мужчина понял, что друг его обманул и пропал вместе с дорогим средством связи.

Заявитель оценил ущерб более чем 11 тысяч рублей. На место происшествия выехали оперативники, которые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. Через некоторое время полицейским удалось разыскать подозреваемого.

На опросе преступник признался в содеянном и рассказал, что обворовал своего друга с целью поправить свое финансовое положение. Похищенный планшет он сдал в ломбард и выручил за него 5 тысяч рублей.

Планшетный компьютер вернули законному владельцу, а в отношении плохого друга возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование продолжается.