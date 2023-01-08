В Самарской области поймали опьяненного мужчину с марихуаной

Теперь наркоману грозит до 3 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским в поселке городского типа Суходол в Самарской области поступила информация, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Ранее судимый 35-летний мужчина действительно хранил запрещенные вещества в значительном размере.

Подозреваемого задержали на одной из улиц в поселке. Во время личного досмотра у задержанного изъяли пакет с веществом растительного происхождения, который он хранил в кармане куртки. Экспертиза показала, что изъятое вещество – марихуана общей массой более 30 грамм, что относится к значительному размеру.

Местный житель признался, что хранит траву для личного применения, без цели сбыта. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Кроме того, во время задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. За это ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей. Расследование продолжается.