В Самарской области молодой собутыльник обокрал пенсионерку

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Похвистневском районе Самарской области полицейские раскрыли преступление о краже денег с карты местной жительницы. Заявительница пришла в полицию и сообщила о списании со своего банковского счета 9 тысяч рублей.

По рассказу 62-летней женщины, она пригласила к себе домой двух знакомых мужчин. Они вместе распивали спиртные напитки, а после их ухода хозяйка дома обнаружила списание денежных средств со своей карты.

Полицейские изучили выписку с банковского счета заявительницы и выяснили, что деньги были переведены на счет одной из местных жительниц. При опросе она объяснила, что ее знакомый перевел деньги и попросил их обналичить. О том, что эти 9 тысяч были похищены, она не знала.

Ранее не судимый 25-летний житель Похвистнево признался в преступлении и рассказал, что будучи в гостях у потерпевшей пенсионерки у него возник умысел похитить ее деньги. Молодой человек воспользовался телефоном хозяйки квартиры и перевел средства на счет своей знакомой. Обналиченные средства преступник позже потратил на покупку алкоголя.

В настоящее время в отношении парня возбудили уголовное дело, теперь ему грозит лишение свободы до 6 лет и штраф до 80 тысяч рублей.