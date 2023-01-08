Самарские полицейские вернули потерянные документы мужчине, который даже не заметил их пропажи

Неравнодушные женщины помогли односельчанину вернуть документы. Фото: ГУ МВД по Самарской области

К участковому уполномоченному полиции в селе Воскресенка обратилась местная жительница, которая нашла документы на имя незнакомого мужчины. Лейтенан полиции Айнажан Мекшева установили личность владельца документов и пригласила его в отделение полиции. Мужчина был удивлен звонку от участкового, потому что даже не заметил пропажи своих вещей.

- Хочу поблагодарить за отзывчивость и отличную работу участкового. Очень много времени, сил и средств мне пришлось бы потратить для восстановления документов, если бы я не встретил неравнодушных женщин: односельчанку и полицейского. Желаю им здоровья, благополучия и всего самого доброго в новом году, - написал местный житель в благодарственном письме в ГУ МВД по Самарской области.

По словам Айнажан Мекшевой, она уже не в первый раз встречается с отзывчивостью и готовностью прийти на помощь от местных жителей на своем административном участке. Полицейские напоминают самарцам, что найденные чужие вещи и документы необходимо принести в ближайший отдел полиции. Сотрудники МВД проведут проверку и вернут утраченное имущество законным владельцам.