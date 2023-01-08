«Крылья» продадут Сычевого за миллиард. Но не всем и не сразу

Владимир Сычевой будет играть в самарском клубе. Фото: ФК "Оренбург"

Отступные при последующей продаже форварда Владимира Сычевого в другой клуб составят 1 млрд рублей. Такие данные приводит «Чемпионат».

По сведениям источника, есть один клуб, для которого прописана отдельная сумма отступных. Это «Зенит». Если клуб из Санкт-Петербурга захочет приобрести у «Крыльев» этого футболиста, то для него размер выкупа составит 200 млн рублей, то есть всего вдвое больше той цены, которую самарцы заплатили за Сычевого «Оренбургу».

Вероятно, такой пункт был одним из условий сделки, позволившим игроку перейти именно в «Крылья». Известно, что на Сычевого нынешней зимой претендовал в том числе «Зенит», который готов был выкупить футболиста и сразу же отдать его в аренду — скорее всего, в тот же «Оренбург».

Один из агентов игрока — Виктор Панченко — рассказывал СМИ, что настаивал именно на варианте с «Зенитом», но сам футболист предпочел переехать в Самару. Видимо, в качестве компромисса в контракте и возник пункт об уменьшенной сумме отступных для питерцев.

Кроме того, сообщается, что продажа футболиста возможна в любом случае не ранее чем через полтора года после его перехода в «Крылья». Самарский клуб заключил соглашение с футболистом в конце декабря 2022 года. В «Крыльях Советов» уроженец Крыма намерен играть под фамилией Писарский. «КП-Самара» собирала всю информацию об этом футболисте в отдельном материале.