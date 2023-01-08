Жители Самары не хотят выходить на работу 9 января, а предпочли бы отдохнуть еще неделю

Большинство не хотят работать, а у кого-то даже не было новогодних каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот и подходят к концу новогодние каникулы. Уже 9 января 2023 года жители Самарской области выйдут на работу, а для учеников начнется новая учебная четверть. «КП-Самара» в группе в социальных сетях провела опрос среди самарцев и выяснила, с каким настроением местные жители начнут работать в новом году.

Как выяснилось, большинство респондентов не готовы начать рабочую неделю так быстро. 60% опрошенных хотят отдохнуть в первый месяц 2023 года чуть больше – хотя бы еще недельку. Однако нашлись и те, кто уже устал сидеть дома и хочет быстрее вернуться к своим рабочим обязанностям – 18%.

Некоторые из самарцев соскучились по коллегам, но все же отдыхать им понравилось больше. 5% респондентов уже давно вернулись к работе.