Бывший судебный пристав Самарской области Владимир Князев умер от сердечного приступа

Владимир Князев работал в Самаре с 2013 по 2019 год

Скончался бывший руководитель Федеральной службы судебных приставов Самарской области Владимир Князев. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев ушел из жизни в возрасте 52 лет в результате остановки сердца, - сообщил самарский депутат.

Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения наказаний 17 лет, в Самарской области он руководил службой с 2013 по 2019 год. Из нашего региона Князев перебрался в Москву, где работал в центральном аппарате ФССП, а с 2020 года он занимал пост первого заместителя главного судебного пристава столицы.