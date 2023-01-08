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НовостиОбщество8 января 2023 14:25

Бывший судебный пристав Самарской области Владимир Князев умер от сердечного приступа

Владимир Князев занимал пост руководителя ФССП Самарской области с 2013 по 2019 год
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Владимир Князев работал в Самаре с 2013 по 2019 год

Владимир Князев работал в Самаре с 2013 по 2019 год

Скончался бывший руководитель Федеральной службы судебных приставов Самарской области Владимир Князев. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

- Бывший главный судебный пристав Самарской, Курганской областей и Красноярского края Владимир Князев ушел из жизни в возрасте 52 лет в результате остановки сердца, - сообщил самарский депутат.

Владимир Князев прослужил в органах принудительного исполнения наказаний 17 лет, в Самарской области он руководил службой с 2013 по 2019 год. Из нашего региона Князев перебрался в Москву, где работал в центральном аппарате ФССП, а с 2020 года он занимал пост первого заместителя главного судебного пристава столицы.