Общественники передали самарским мобилизованным солдатам гуманитарную помощь в Рождество

Солдатам передали рождественские гостинцы. Фото: БФ "Звезда и Лира"

В Рождество, 7 января 2023 года, благотворительный фонд «Звезда и Лира» совместно с активистами Общественного движения «Донецкая Республика» передали самарским солдатам необходимую гуманитарную помощь.

Как рассказали волонтеры, мобилизованным солдатам передали на фронт армейские рюкзаки, домашнюю выпечку, яблоки, мандарины и другие рождественские гостинцы.

- Мы ценим ребят за их ратный труд. И, несмотря на то, что сегодня они находятся вдали от своего дома, мы делимся в эти волшебные праздники частичкой домашнего тепла, - отметили волонтёры из города Снежное.

Стоит отметить, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым руководителем российского региона, который взял шефство над городом Снежное в ДНР. Глава региона вместе с волонтерами активно помогает мирным жителям и нашим солдатам в сложное для всех время.