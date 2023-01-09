В Самарской области загорелось три бани в выходные и праздничные дни

Одной из самых распространенных причин было нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минувшие выходные и праздничные дни произошло три пожара в банях Самарской области. Одной из самых распространенных причин было нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи, эксплуатируемой в бане.

В субботу, 7 января, в селе Старопохвистнево Похвистневского района горела баня на площади 5 кв. м. Ее тушило 9 человек и 2 единицы техники. А в ночь с 7 на 8 января в Безенчукском районе горели 2 бани и надворные постройки.

Первое возгорание произошло в 00:02. В п. Осинки на ул. Кооперативной горела баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м, его тушили 17 человек и 6 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 01:55.

Второй пожар в Безенчукском районе начали тушить в 04:12, а закончили в 05:07. На ул. Комсомольской в п. Безенчук также горела баня и надворные постройки на площади 100 кв. м. Привлекались 8 человек и 3 единицы техники. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в данных трех пожарах никто не пострадал.