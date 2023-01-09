Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 4:05

В Самарской области загорелось три бани в выходные и праздничные дни

В данных трех пожарах никто не пострадал
Ирина СИНЕГУБОВА
Одной из самых распространенных причин было нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Одной из самых распространенных причин было нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минувшие выходные и праздничные дни произошло три пожара в банях Самарской области. Одной из самых распространенных причин было нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи, эксплуатируемой в бане.

В субботу, 7 января, в селе Старопохвистнево Похвистневского района горела баня на площади 5 кв. м. Ее тушило 9 человек и 2 единицы техники. А в ночь с 7 на 8 января в Безенчукском районе горели 2 бани и надворные постройки.

Первое возгорание произошло в 00:02. В п. Осинки на ул. Кооперативной горела баня и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 кв. м, его тушили 17 человек и 6 единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 01:55.

Второй пожар в Безенчукском районе начали тушить в 04:12, а закончили в 05:07. На ул. Комсомольской в п. Безенчук также горела баня и надворные постройки на площади 100 кв. м. Привлекались 8 человек и 3 единицы техники. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в данных трех пожарах никто не пострадал.