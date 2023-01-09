Двое человек погибли в ДТП с «Калиной» и грузовиком в Самарской области

В происшествии также пострадал ребенок. Фото: vk.com/dtp_163

В воскресенье, 8 января 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Автомобили столкнулись в Похвистневском районе, двое человек погибли.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась около 10 часов утра на трассе «Самара – Бугуруслан». Здесь столкнулись грузовик «Хина» и «Лада Калина». Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, из-за столкновения автомобили буквально разлетелись по проезжей части.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия. Несовершеннолетняя девочка-пассажир «Калины» была доставлена в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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