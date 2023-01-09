Самарцам рассказали, как проверить автомобиль во время сильных заморозков

Морозы пришли в регион накануне Рождества. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне Рождества в Самарскую область пришли сильные заморозки. Температура воздуха упала до -30 градусов, что заметно сказалось не только на людях, но и на технике. Многие самарцы столкнулись с проблемой при запуске автомобиля: транспорт попросту отказался заводиться. В Госавтоинспекции рассказали, как вести себя автомобилистам во время сильных морозов.

– В морозную погоду могут возникнуть проблемы в работе аккумулятора и световых приборов. Это может привести к возникновению аварийной ситуации. Поэтому, если поездку нельзя отложить, то перед выездом необходимо проверить техническое состояние автомобиля, – поделились в ГИБДД Самарской области.

Правоохранители также напоминают, что водителям следует следить за состоянием своего здоровья перед поездкой. На дороге стоит быть внимательнее: соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров, держать дистанцию. По возможности лучше отказаться от поездок на длинные расстояния.

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