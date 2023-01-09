В минздраве Самарской области рассказали самарцам о пользе физических упражнений

Выход на определенное время занятий должен быть постепенный, с увеличением на 30 минут в день в течение трех недель. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области напомнили, что физическая активность является одной из главных составляющих здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Спорт делает людей сильнее и выносливее, снижает риск развития многих заболеваний. Например, сердечно-сосудистых, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Регулярная физическая активность особенно важна для людей, которые более 6 часов находятся в положении сидя и лежа.

У таких выше вероятность развития сахарного диабета второго типа, инфаркта миокарда и инсульта. Начать рекомендуется с быстрой или скандинавской ходьбы, танцев, занятий с легкими гантелями до 2 кг или эспандерами, а также спортивных игр с детьми.

Выход на определенное время занятий должен быть постепенный, с увеличением на 30 минут в день в течение трех недель. Минимальная продолжительность физических нагрузок – 150 минут в неделю. Также важно рассчитать максимальный уровень сердечных сокращений, для этого надо из 200 вычесть свой возраст в годах и придерживаться оптимального уровня от 60% до 80%.

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