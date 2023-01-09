В Тольятти бухгалтер перевела мошенникам почти 300 тысяч рублей

Отправленные средства она оформила в кредит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для одной из жительниц Тольятти новогодние праздники не обошлись без неприятностей. Женщина попалась на уловку мошенников и потеряла почти 300 тысяч рублей. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, женщине, работающей бухгалтером, позвонил неизвестный. Он представился полицейским и сообщил, что на нее кто-то оформил кредит. Для того, чтобы избежать неприятностей, он предложил женщине оформить другой кредит и погасить задолженность. Пострадавшая согласилась.

– Женщина оформила кредит в офисе одного из банков города и перевела на указанные звонившим абонентские счета телефонов более 291 000 рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, она обратилась в полицию, – пояснили в областном ГУ МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

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