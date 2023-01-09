Организацию движения рядом с развязкой на улице Ново-Садовой изменят в Самаре

Госавтоинспекция уже разработала новую схему движения с установкой дополнительной стрелки на светофоре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре хотят установить светофоры с дополнительной секцией для поворота налево на пересечении улицы Советской Армии и дублера Ново-Садовой. Об этом рассказали во время прямой линии с руководителем областной Госавтоинспекции Юрием Некрасовым.
Жительница одного из домов, который расположен у новой развязки, пожаловалась на регулярно возникающие аварийные ситуации. Это связано с установленными светофорами и знаками, согласно которым приоритет у водителей, следующих по Советской Армии снизу.
Как оказалось, Госавтоинспекция знает об этой проблеме и уже разработала новую схему движения с установкой дополнительной стрелки на светофоре для поворота налево. Пока неизвестно, когда на развязке появятся обновленные светофоры.
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