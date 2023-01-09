В Самарской области разыскали водителя, который врезался в автомобиль и скрылся

В отношении задержанного возбудили административное производство. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскали 35-летнего водителя «Ваз 21124», который врезался в автомобиль «Ваз 111130-22» и скрылся после ДТП.

— Около 7 часов утра в полицию Сызрани поступило сообщение, что на улице Декабристов водитель при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

После этого мужчина бросил автомобиль и скрылся с места происшествия. Второму водителю – 67-летнему пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Полицейские в течение дежурных суток установили личность и задержали скрывшегося с места ДТП местного жителя.

По предварительным данным, водитель во время движения не убедился в безопасности маневра, он ранее был лишен водительских прав. В отношении задержанного возбудили административное производство.

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