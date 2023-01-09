В Тольятти водитель, сбивший женщину-пешехода, предстанет перед судом

Уголовное дело уже передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить водителя иномарки, который сбил 57-летнюю женщину. В результате ДТП пострадавшая получила серьезные травмы, а мужчина попал под уголовное дело. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам дела, авария произошла в мае 2022 года. 40-летний водитель Chevrolet Cruze сбил женщину около дома №10Б по улице Вокзальной. Пострадавшую доставили в больницу. Медики сообщили, что она получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас расследование завершено, все материалы направлены в суд.

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