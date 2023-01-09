Жительница Самары могла лишиться пальцев рук после маникюра в домашних условиях

Клиентку убедили, что на следующий день отек спадет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница чуть не лишилась пальцев после посещения мастера маникюра на дому. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

После маникюра в домашних условиях у девушки сильно опухли и покраснели пальцы рук, они стали сильно нарывать и почти перестали двигаться без боли. После того, как у самарчанки поднялась температура, пришлось посетить больницу.

Врач сообщил, что причиной является околоногтевой панариций. Это инфекционное воспаление, которое могло привести к необратимым последствиям. По всей видимости инфекция могла попасть в кровь клиентки из-за несоблюдения стерильности во время маникюра.

По словам девушки, мастер во время работы постоянно отвлекалась на сантехника, параллельно пытаясь остановить кровь во время маникюра. Клиентку убедили, что на следующий день отек спадет, однако некачественный маникюр привел к лечению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.