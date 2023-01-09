Жители Тольятти отправили новую партию гуманитарного груза участникам СВО

В ответ бойцы записали видео, в котором поблагодарили земляков за помощь. Фото: скриншот с видео

Жители Тольятти продолжают оказывать помощь бойцам спецоперации. В четверг, 5 января 2023 года, очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону СВО. Об этом сообщил мэр Автограда Николай Ренц.

– Помощь в сборе посылок оказывали тольяттинские ветераны из Союза десантников России и волонтеры. В состав груза вошли теплые вещи, спальники, генераторы, буржуйки – все то, что постоянно необходимо бойцам в местах расположения, – поделился Николай Ренц.

В воскресенье, 8 января, тольяттинцы получили ответ от военнослужащих. Они записали видео, в котором поблагодарили земляков за поддержку.

Глава Тольятти также подчеркнул, что сейчас идет формирование новой партии груза. В ближайшее время помощь отправится в 44-й и 45-й полки.

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