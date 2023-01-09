Автомобилистам Самарской области напомнили меры безопасности в мороз

Водителям в условиях непогоды надо быть внимательными и осторожными.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самарскую область пришли сильные морозы. Региональная Госавтоинспекция напомнила автомобилистам меры безопасности.
— Рекомендуется в морозные дни воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы региона, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Если все-таки избежать езды в таких погодных условиях не получается, следует заранее предусмотреть в транспортных средствах наличие лопаты, троса, проводов для зарядки аккумулятора, теплых вещей, достаточного количества топлива, незамерзающей жидкости для стеклоомывателя и запасных щеток стеклоочистителей.
Водителям в условиях непогоды надо быть внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения и необходимую дистанцию, не допускать выезда на полосу встречного движения.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции.
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