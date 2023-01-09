Полиция задержала 26 мигрантов в ходе рейда в Кировском районе Самары

Четыре человека покинут территорию России. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские провели очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Мероприятия прошли в Кировском районе Самары. По результатам рейдов несколько иностранцев были задержаны.

– Во время рейда были собраны административные материалы в отношении 26 мигрантов. Все они нарушили ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», – рассказали в областном ГУ МВД.

Отмечается, что трое человек нарушили правила въезда либо режима пребывания в РФ. Четверо иностранцев покинут территорию России – они уклонялись от выезда из страны несмотря на то, что срок их временного пребывания в РФ истек.

В дальнейшем рейды будут продолжены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.