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НовостиОбщество9 января 2023 6:42

Полиция задержала 26 мигрантов в ходе рейда в Кировском районе Самары

В отношении всех граждан были собраны административные материалы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Четыре человека покинут территорию России.

Четыре человека покинут территорию России.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские провели очередной рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Мероприятия прошли в Кировском районе Самары. По результатам рейдов несколько иностранцев были задержаны.

– Во время рейда были собраны административные материалы в отношении 26 мигрантов. Все они нарушили ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», – рассказали в областном ГУ МВД.

Отмечается, что трое человек нарушили правила въезда либо режима пребывания в РФ. Четверо иностранцев покинут территорию России – они уклонялись от выезда из страны несмотря на то, что срок их временного пребывания в РФ истек.

В дальнейшем рейды будут продолжены.

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