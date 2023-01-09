Сильные морозы в Самарской области побили рекорд 1974 года

По данным синоптиков, аномально холодная погода пока не отступит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне рождественских праздников в Самарскую область пришли сильные морозы. В понедельник, 9 января 2023 года, погода установила очередной рекорд. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– 9 января метеостанция в Кинель-Черкассах зафиксировала минимальную температуру воздуха в -32.6 градусов. Это на 1,8 градусов ниже нормы, – сообщили специалисты.

Отмечается, что в последний раз рекордные заморозки в Кинель-Черкассах были в 1974 году – тогда термометры задержались на отметке в -30.8 градусов.

По данным синоптиков, аномальные морозы пока отступать не планируют. Согласно прогнозу, 10 января температура воздуха днем составит -23, -28 градусов, а ночью опустится до -31, -36. Погода будет малооблачной, без осадков. Порывы северо-западного ветра составят 2-7 метров в секунду.

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