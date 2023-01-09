Самарцы смогут увидеть продолжение «Аватара» и «Кота в сапогах» в «Мягком кинотеатре»

Зрители увидят долгожданные голливудские премьеры

Жители Самары смогут увидеть на большом экране сразу две голливудские кинопремьеры. В четверг, 12 января 2023 года, в прокат выйдут научно-фантастический фильм «Аватар: Путь воды» и мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание».

Посмотреть картины можно будет в «Мягком кинотеатре». Продажи уже открыты. Билеты на вторую часть «Аватара» можно приобрести здесь, а на продолжение «Кота в сапогах» — тут.

Отметим, посетители «Мягкого кинотеатра» могут купить билеты на фильмы тремя разными способами. Первый — на кассе, второй — через официальный сайт сети, а третий — с помощью мобильного приложения.

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