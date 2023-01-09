В Самаре стали чаще устраивать на работу кандидатов, которых рекомендуют действующие сотрудники

При такой схеме действующие работники получают вознаграждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за год в 1,5 раза стало больше компаний, которые принимают на работу сотрудников по рекомендациям действующих работников. Об этом сообщает сервис SuperJob.

При такой схеме действующие работники получают вознаграждение, если кандидат выходит на работу или проходит испытательный срок. На сегодняшний день это практикуются в 39% компаний. Из них 24% работодателей так подбирают сотрудников на все открытые вакансии, а 15% – на некоторые.

Актуальнее всего такой способ набора квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве, а также офисного персонала. По данным сервиса, работодатели стали реже обращать внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов.

Помимо этого, все чаще встречаются случаи, когда компании приглашают на работу ушедших от них сотрудников. Система вознаграждений действует и при массовом подборе, например, на вакансии в ритейле и на складах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.