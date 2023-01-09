Самарец показал с воздуха строительство высотки на пр. Карла Маркса

Строители возвели уже более 10 этажей / Фото: Сергей Бобин

В Самаре полным ходом идет строительство еще одной высотки. Жилой дом в 26 этажей возводят на участке в границах проспекта Карла Маркса, улиц Георгия Митирева и Революционной. Местный блогер Сергей Бобин показал с воздуха, что успели сделать рабочие к январю 2023 года.

ЖК «На Митирева» - это проект от группы компаний «Трансгруз». Строительство ведет ООО «СЗ «Великран-Инвест». К настоящему времени специалисты возвели уже более 10 этажей и вовсю устанавливают окна в квартирах. Насколько известно, ранее на месте, где строят дом, располагалась детская площадка.

Проект новой высотки предполагает строительство паркинга на 230 мест, обустройство детской и спортивной площадок. Сдача многоэтажки намечена на третий квартал 2024 года.

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