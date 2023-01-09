В Самарской области в ходе рейдов выявлено более 3400 правонарушений в праздничные дни

Более 466 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области в праздничные дни с 1 по 8 января 2023 года полицейские выявили более 3400 различных правонарушений.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 154 водителя, а без водительских удостоверений – 18 жителей региона. Более 466 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 94 раз.

Также зафиксировано 68 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 211 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 270 водителей.

В отношении четырех человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

Сотрудники полиции в период праздника предпринимали и дополнительные меры для обеспечения безопасности. Так, они несли службу в усиленном режиме, ограничивали движение по ряду автодорог, были ориентированы на оказание помощи автомобилистам, сопровождали спецтехнику, задействованную в расчистке снега.

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