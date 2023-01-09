Единое пособие на детей и беременных женщин ввели в Самарской области с 2023 года

Чтобы оформить пособие, нужно подать только одно заявление в электронном виде. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 января 2023 года в Самарской области ввели единое пособие на детей и беременных женщин. Оно объединяет все действующие меры социальной поддержки, среди которых выплаты за рождение ребенка и содержание детей в возрасте от 3 до 17 лет.

— Размер пособия зависит от размера дефицита дохода семьи и составляет 50% (6554 рублей), 75% (9831 рубль) или 100% (13108 рублей) регионального прожиточного минимума для детей, — сообщили в официальном канале Самарской области.

Пособие могут получить будущие мамы, которые встали на учет в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. Помимо них это может сделать один из родителей, опекунов или усыновителей ребенка в возрасте до 17 лет, который является гражданином РФ и постоянно проживает на территории страны.

Чтобы оформить пособие, нужно подать одно заявление в электронном виде без предъявления бумажных документов. Сделать это можно через “Госуслуги”, МФЦ или лично в клиентских службах фонда пенсионного и социального страхования.

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