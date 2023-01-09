«Ночной патруль» приходит на помощь замерзающим в Самарской области

В рамках первых выездов волонтеры помогли ряду прохожих. Фото: vk.com/la_samara

В Самарской области стартовал зимний режим выездов «Ночной патруль». В его рамках волонтеры отряда «Лиза Алерт» патрулируют улицы, чтобы помочь замерзающим людям. Работа ведется при низких температурах.

По данным пресс-службы поискового отряда, патруль выезжал на улицы 6 и 7 января. Волонтеры работали в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевске и Новокуйбышевске.

– За две ночи помощь была оказана ряду прохожих. Одних довезли до дома, другим помогли с ремонтом автомобиля, кому-то вызывали такси или скорую, спасая от обморожений или еще более худшего исхода, – рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Сейчас отряд активно набирает добровольцев, желающих принять участие в «Ночном патруле». Узнать подробности можно в официальной группе отряда в соцсети «Вконтакте».

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