Босой бегун в шортах удивил самарцев в морозный день

Мужчине не страшны никакие холода Фото: скриншот видео

Житель Самары вышел в новогодние праздники на улицу и стал звездой соцсетей. Мужчина прославился благодаря своему внешнему виду. Несмотря на мороз, на нем были только шорты. Очевидцы запечатлели «моржа» 6 января 2023 года.

- Сухая Самарка. Не по сезону шорты, - прокомментировал автор ролика.

На кадрах видно, как полуголый мужчина легкой трусцой бежит по заснеженному тротуару. Обуви у него нет. И судя по всему, его это не сильно трогает. Самарец, не сбавляя темпа, перебежал проезжую часть по пешеходному переходу и устремился вдаль по одному ему известному маршруту.

Почему мужчина посреди зимы решил побегать на улице в летних шортах, остается загадкой. Кто-то предполагает, что он проспорил. Другие считают, что он рванул в ближайший магазин за пенным напитком. Еще одни шутят, что в Самаре наконец-то нашли пару для тольяттинской Снегурочки, которая тоже любит одеваться не по сезону. «Хорошая пара получилась бы», - уверены самарцы.

Напомним, это не единственный разгоряченный мужчина, который поразил жителей в новогодние праздники. Утром 1 января 2023 года самарцы сняли на видео, как полуголый молодой человек устроил дикие танцы на парковке ресторана быстрого питания.

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