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НовостиОбщество9 января 2023 9:33

В Самаре появились кадры замерзшей Волги в январе 2023 года

Самарский видеоблогер поделился видеозаписью, сделанной с высоты
Валентина ПОЛИКАРПОВА
После аномальных морозов река наконец покрылась льдом.

После аномальных морозов река наконец покрылась льдом.

Фото: скриншот с видео

Стало известно, как выглядит Волга в Самаре в январе 2023 года. Красивыми кадрами, сделанными с высоты, поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по видео, после аномальных морозов река наконец покрылась льдом. Местами еще виднеется вода, однако большая часть Волги уже полностью замерзла.

Отметим, что в эту зиму лед сковал Волгу в очень короткие сроки. В декабре погода была достаточно теплой – периодически столбик термометра даже поднимался выше ноля. Поэтому река не замерзала вплоть до Нового года. Однако в середине праздников обстановка изменилась: ударившие 30-градусные морозы мгновенно заковали Волгу в ледяные оковы.

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