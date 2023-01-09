В Самаре появились кадры замерзшей Волги в январе 2023 года

После аномальных морозов река наконец покрылась льдом. Фото: скриншот с видео

Стало известно, как выглядит Волга в Самаре в январе 2023 года. Красивыми кадрами, сделанными с высоты, поделился самарский видеоблогер Евгений Щекин.

Судя по видео, после аномальных морозов река наконец покрылась льдом. Местами еще виднеется вода, однако большая часть Волги уже полностью замерзла.

Отметим, что в эту зиму лед сковал Волгу в очень короткие сроки. В декабре погода была достаточно теплой – периодически столбик термометра даже поднимался выше ноля. Поэтому река не замерзала вплоть до Нового года. Однако в середине праздников обстановка изменилась: ударившие 30-градусные морозы мгновенно заковали Волгу в ледяные оковы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.