Концерт камерной и органной музыки пройдет в самарской кирхе 13 января 2023 года

Вести концерт будет кандидат искусствоведения Анна Карпова.

В эту пятницу, 13 января, в Евангелическо-лютеранской Церкви Святого Георга, расположенной на улице Куйбышева, 115-117, пройдет концерт «Метаморфозы русской и европейской музыки».

— Лауреаты международных конкурсов Александр Листратов (барочная виолончель) и Алексей Шевченко (орган) выступят перед слушателями с концертом камерной и органной музыки, — сообщает сообщество "Концерты в Кирхе".

В программе запланированы произведения Баха, Сен-Санса, Вермана, Глазунова, Прокофьева и Кикты. Вести концерт будет кандидат искусствоведения Анна Карпова. Вход на мероприятие является платным.

Так, стоимость составляет 400 рублей, а для школьников, студентов и пенсионеров — 250 рублей. Забронировать билеты можно заранее по телефонам: 8 905 301 00 92 и 8 960 833 35 34.

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