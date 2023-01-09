Украинский полузащитник «Крыльев» Иванисеня улетел в Сербию. Фото: КС "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня в настоящее время находится в Сербии. Там он занимается с реабилитологом, восстанавливаясь после повреждения полусухожильной мышцы.

- Я в руках профессионала, динамика реабилитации положительная, к команде я присоединюсь в конце первого сбора, пропустив первую неделю подготовки, - приводит слова Иванисени официальный сайт ПФК «Крылья Советов».

Как признается футболист, ему уже не терпится выйти на поле. Из-за травмы в первой половине сезона украинский игрок принял участие всего в двух матчах «Крыльев».

– Всегда сложно восстанавливаться, особенно когда реабилитация длительная. Хочется играть и приносить пользу команде, быть с ребятами, а не наблюдать за играми с трибун или по ТВ. Это какое-то беспомощное состояние. Я люблю футбол, люблю быть полезным, поэтому делаю все, чтобы в скором времени наконец-то продолжить ощущать прекрасные эмоции вместе с командой, - говорит Дмитрий Иванисеня.

Футболист отметил, что болельщики «Крыльев» - одни из самых лояльных и понимающих, и пообещал отблагодарить их своей игрой и принести максимум пользы команде и положительных результатов.