Более 40% самарцев считают, что праздничных дней должно быть больше

Многие самарцы хотели бы увеличить количество выходных Фото: Архив "КП"

Многим самарцам не хватило выходных и праздничных дней. Об этом они признались экспертам в опросе.

Согласно данным службы исследований hh.ru, 42% респондентов считают, что выходных и праздничных дней вполне достаточно. Еще 40% отмечают, что «каникул» им мало. Только 4% опрошенных думают, что праздников и так слишком много, их должно быть меньше. Остальные признались, что им все равно, потому что они работают по сменному графику.

Чаще остальных за увеличение количество выходных выступают сотрудники научно-образовательной сферы, юриспруденции, специалисты сферы закупок, маркетинга и рекламы. За сокращение голосует рабочий персонал, ИТ-специалисты и работники производственной и сельскохозяйственной сфер.

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