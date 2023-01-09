В Самарской области жителям 158 МКД произвели перерасчет за отопление из-за нарушений компании

Общая сумма перерасчета превысила 2,9 млн. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нефтегорске жители 158 многоквартирных домов получили перерасчет за отопление. Причина – нарушения ресурсоснабжающей организации. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

– Со 2 по 10 декабря 2022 года ООО «САМРЭК-Нефтегорск» нарушала температурный график теплосетей. В результате температура в домах была на 5 градусов ниже нормы, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

В ситуацию вмешались представители надзорного органа. Прокурор внес представление генеральному директору организации. После этого работа котельных была налажена, а 15 тысячам жителей произвели перерасчет на сумму более 2,9 млн. рублей.

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