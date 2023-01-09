Куда сдать елку после Нового года в Тольятти в 2023 году

Новогодние елки отправят на переработку / Фото: ГК "ЭкоВоз"

Жители Тольятти смогут подарить вторую жизнь новогодним елкам — отправить их на переработку. Сделать это можно в рамках акции «Добрые елки», которую проводит ГК «ЭкоВоз» совместно с ТЦ «Акварель».

Сдать хвойные деревья можно будет с 10 по 25 января 2023 года. Стационарный пункт приема будет работать на парковке по адресу: Южное шоссе, 6. Узнать его можно по специальному баннеру. Также елки будет собирать экомобиль «ЭкоВоза» 17 и 24 января 2023 года по следующим адресам: ул. 40 лет Победы, 28 (10:00-10:30), между домами № 19 и 23 по Южному шоссе (11:00-11:30) и на ул. Льва Яшина, 7, подъезд 1 (11:45-12:15).

Перед сдачей елку нужно будет «раздеть»: снять мишуру, украшение и игрушки. Все собранные хвойные деревья измельчат в специальной дробилке. Полученную щепу планируется передать в «ЭкоПарк» и приют для птиц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал