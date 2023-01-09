Из Самарской области отправили за пределы страны 286 иностранцев за 2022 год

Половина из выпровоженных иностранцев уехала домой за свой счет. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

За 2022 года судебные приставы Самарской области отправили за пределы Российской Федерации 286 иностранных граждан. Половина из них уехала домой за свой счет.

— Иностранцы, которых пришлось перепроводить, нарушили миграционное законодательство, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП России по Самарской области.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы России. Теперь иностранцы, которых коснулось это наказание, не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.

Громкий случай с двумя мигрантами из Средней Азии произошел недавно в Самаре. Двое мужчин издевались в такси над девушкой, которая находилась в бессознательном состоянии. Председатель СК РФ уже поручил возбудить уголовное дело.

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